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У більшості областей вируватиме шквальний вітер — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

19 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 19 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Дівчина йде під сильним вітром. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 19 вересня, повідомили синоптики. Погода буде здебільшого мінливо хмарною. У південно-західній частині та Криму місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Про це в середу, 18 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 19 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Східний і північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у південній частині країні, місцями й на сході та в центральних областях його пориви сягнуть 15–20 м/c. Температура вночі становитиме +9...+14 °С, у південних областях +12...+17 °С. Удень +21...+26 °С, а в Карпатах +15...+20 °С.

Карта температур на 19 вересня
Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +9...+14 °С, а вдень потеплішає до +21...+26 °С. У столиці вночі буде +10...+12 °С, а вдень +22...+24 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У південній частині країні в четвер, 19 вересня, очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні 19 вересня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У четвер, п'ятницю й суботу, 19, 20 та 21 вересня, у більшості північних, центральних, південних і Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 19 вересня, очікується сильний вітер у східних, центральних і південних областях. Суха погода домінуватиме майже по всій території України. Лише в південних регіонах Одеської області очікуються дощ і гроза.

Температура повітря впродовж дня триматиметься в межах +20...+26 °С, а на Закарпатті та в Карпатах стовпчики термометрів піднімуться лише до +18...+22 °С.

У Києві буде суха й сонячна погода з вітерцем, удень повітря прогріється до +24 °С.

"До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого мінуса", — прогнозує Діденко.

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