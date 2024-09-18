Прогноз погоди на завтра 19 вересня від синоптиків

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 19 вересня, буде мінливо хмарною та вітряною. Стовпчики термометрів піднімуться до +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 19 вересня

У четвер, 19 вересня, погода в Україні буде з перемінною хмарністю. Короткочасні дощі можливі лише на південно-західному узбережжі та в Криму.

Вітер здебільшого буде східним або північно-східним, з інтенсивністю 7-12 м/с. В південних областях, а також місцями на сході та в центрі країни, пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Нічна температура очікується в межах від +9 °С до +14 °С, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С. Протягом дня температурний режим коливатиметься від +21 °C до +26 °С, тоді як у Карпатах температура буде в межах +15...+20 °С.

Погодна карта України на 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 19 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила, що в четвер, 19 вересня, в більшості регіонів України збережеться суха погода. Проте східні, центральні області та південь можуть відчути сильні пориви вітру.

На півдні Одещини прогнозується дощ з грозою, в той час як решта території залишиться без опадів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +20 °C до +26 °C, в той час як у Закарпатті та навколо Карпат буде прохолодніше — від +18 °C до +22°C.

У високогір'ї Карпат нічна температура може знижуватися до нуля або навіть до -1 °C.

Температурна карта. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 19 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що в четвер, 19 вересня, Україна насолоджуватиметься сонячною та бездощовою погодою. Вітер дутиме з північного сходу та матиме швидкість 7-12 м/с, проте на півдні країни можливі пориви до 15-20 м/с.

Нічна температура коливатиметься в межах +11…+16 °С, а на сході та в Карпатах буде трохи прохолодніше — +7…+12 °С.

Узбережжя морів порадує теплою погодою з температурою до +20 °С. Вдень варто очікувати температуру в межах +23…+28 °С.