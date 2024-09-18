Прогноз погоди в Україні на завтра 19 вересня від Укргідрометцентру

Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 вересня, на території України очікується мінлива хмарність. Температурні показники сягнуть +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 19 вересня

У четвер, 19 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть лише на південно-західному узбережжі та в Криму.

Вітер переважно східний або північно-східний, із швидкістю 7-12 м/с. У південних областях та місцями на сході і в центрі країни можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +9 °С до +14 °С, а на півдні вона підніметься до +12...+17 °С. Протягом дня очікується +21...+26 °С, в Карпатах температура триматиметься в межах +15...+20 °С.

Погодна карта України на 19 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 вересня

У четвер, 19 вересня мешканців Київщини мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. Північно-східний вітер матиме швидкість 5-10 метрів на секунду.

Вночі термометри покажуть від +9 °С до +14 °С, а вдень повітря прогріється до +21...+26 °С. У Києві ніч буде дещо прохолоднішою, з температурою +10...+12 °С, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+24 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

19 вересня в південних регіонах очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

З 19 по 21 вересня на території більшості північних, центральних, південних областей та в Харківській області очікується надзвичайний рівень небезпеки виникнення пожеж.