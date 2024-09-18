Прогноз погоды в Украине на завтра 19 сентября от Укргидрометцентра.

Женщина гуляет в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температурные показатели составят до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 сентября

В четверг, 19 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут только на юго-западном побережье и Крыму.

Ветер преимущественно восточный или северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с. В южных областях и местами на востоке и центре страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 °С, а на юге она поднимется до +12...+17 °С. В течение дня ожидается +21...+26 °С, в Карпатах температура будет держаться в пределах +15...+20 °С.

Карта Украины на 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 сентября

В четверг, 19 сентября, жителей Киевщины ожидает переменная облачность, однако осадков не прогнозируется. Северо-восточный ветер будет иметь скорость 5-10 метров в секунду.

Ночью термометры покажут от +9 °С до +14 °С, а днем воздух прогреется до +21...+26 °С. В Киеве ночь будет несколько прохладнее, с температурой +10...+12 °С, тогда как днем столбики термометров поднимутся до +22...+24 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

19 сентября в южных регионах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Уровень опасности – желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 19 по 21 сентября на территории большинства северных, центральных, южных областей и Харьковской области ожидается чрезвычайный уровень опасности возникновения пожаров.