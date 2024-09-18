Прогноз погоди в Україні сьогодні 18 вересня

Злива у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні у середу, 18 вересня, буде мінливо хмарною. Вночі без опадів, лише на південному сході. Вдень в Україні, крім північного сходу, прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу.

Про це у вівторок, 17 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Яка погода буде в Україні 18 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день температура вночі становитиме +12...+17 °С, у західних областях +8...+13 °С. Вдень очікується +19...+24 °С, а на високогір'ї Карпат +13...+18 °С.

Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

В Києві вночі прогнозують +14...+16 °С, вдень +19...+23 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень, 18 вересня, у південних, східних і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с.

Карта "Небезпечних метеорологічних явищ в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у середу, 18 вересня, вздовж смуги від Одеської через Вінницьку, частину Черкаської до Житомирської і Київської областей буде короткочасне зниження температури. Зокрема, вона становитиме +18...+22 °С.

На решті території України втримається тепла погода у проміжку +22...+27 °С.

Діденко зазначила, що дощі та подекуди грози можуть виникати практично по всій території України, окрім східної частини. Проте це не означає їхнє тотальне домінування — вони будуть локальними.

Синоптик прогнозує, що у Києві завтра очікується коро короткочасне похолодання до +20...+21 °С. Вітер буде східного напрямку, поривчастий. Крім того, завтра в столиці також може пройти дощ.

Надалі в Україні переважатиме тепла та суха погода.