Прогноз погоды в Украине сегодня 18 сентября

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня в среду, 18 сентября, будет переменно облачной. Ночью без осадков, лишь на юго-востоке. Днем в Украине, кроме северо-востока, прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день температура ночью составит +12...+17 °С, в западных областях +8...+13 °С. Днем ожидается +19...+24 °С, а на высокогорье Карпат +13...+18 °С.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют +14...+16 °С, днем +19...+23 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем, 18 сентября, в южных, восточных и Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с.

Карта "Опасных метеорологических явлений в Украине" от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 18 сентября, вдоль полосы от Одесской через Винницкую, часть Черкасской до Житомирской и Киевской областей будет кратковременное снижение температуры. В частности, она составит +18...+22 °С.

На остальной территории Украины сохранится теплая погода в промежутке +22...+27 °С.

Диденко отметила, что дожди и местами грозы могут возникать практически по всей территории Украины, кроме восточной части. Однако это не означает их тотальное доминирование — они будут локальными.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве завтра ожидается кратковременное похолодание до +20...+21 °С. Ветер будет восточного направления, порывистый. Кроме того, завтра в столице тоже может пройти дождь.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода.