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Синоптики спрогнозировали, в каких регионах завтра будет бушевать непогода

18 сентября 2024 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 19 сентября от синоптиков
Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине   в четверг, 19 сентября, будет переменная облачность и ветреность. Столбики термометров поднимутся до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 19 сентября

В четверг, 19 сентября, погода в Украине с переменной облачностью. Кратковременные дожди возможны только на юго-западном побережье и Крыму.

Ветер в большинстве своем будет восточным или северо-восточным, с интенсивностью 7-12 м/с. В южных областях, а также местами на востоке и центре страны, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночная температура ожидается от +9 °С до +14 °С, а на юге столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С. В течение дня температурный режим будет колебаться от +21 до +26 °С, в то время как в Карпатах температура будет в пределах +15...+20 °С.

Карта Украины на 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр
Карта Украины на 19 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 19 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в четверг, 19 сентября, в большинстве регионов Украины сохранится сухая погода. Однако восточные, центральные области и юг могут ощутить сильные порывы ветра.

На юге Одесщины прогнозируется дождь с грозой, в то время как остальная территория останется без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +20 до +26°C, в то время как в Закарпатье и вокруг Карпат будет прохладнее — от +18 до +22°C.

В высокогорье Карпат ночная температура может снижаться до нуля или даже до -1°C.

Температурная карта. Фото: meteopost
Температурная карта. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 19 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в четверг, 19 сентября, Украина будет наслаждаться солнечной и без дождливой погодой. Ветер будет дуть с северо-востока и будет скорость 7-12 м/с, однако на юге страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночная температура будет колебаться в пределах +11…+16 °С, а на востоке и в Карпатах будет немного прохладнее — +7…+12 °С.

Побережье морей обрадует теплой погодой с температурой до +20 °С. Днем следует ожидать температуру в пределах +23…+28 °С.

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