Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка идет под сильным ветром. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 сентября, сообщили синоптики. Погода будет преимущественно переменно облачной. В юго-западной части и Крыму местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 19 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Восточный северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в южной части страны, местами и на востоке и в центральных областях его порывы достигнут 15–20 м/c. Температура ночью будет +9...+14 °С, в южных областях +12...+17 °С. Днем +21...+26 °С, а в Карпатах +15...+20 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +9...+14 °С, а днем потеплеет до +21...+26 °С. В столице ночью будет +10...+12 °С, а днем +22...+24 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В южной части страны в четверг, 19 сентября, ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В четверг, пятницу и субботу, 19, 20 и 21 сентября, в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 19 сентября, ожидается сильный ветер в восточных, центральных и южных областях. Сухая погода будет доминировать почти по всей территории Украины. Лишь в южных регионах Одесской области ожидается дождь и гроза.

Температура воздуха в течение дня будет держаться в пределах +20...+26 °С, а на Закарпатье и в Карпатах столбики термометров поднимутся только до +18...+22 °С.

В Киеве будет сухая и солнечная погода с ветерком, днем воздух прогреется до +24 °С.

"До конца недели в Украине ожидается ясная теплая погода. Без дождей и заморозков, разве что на высокогорье Карпат может ночью опускаться до нуля и какого-то слабого минуса", — прогнозирует Диденко.