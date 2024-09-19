Прогноз погоди в Україні на завтра 20 вересня від Укргідрометцентру

Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

На п'ятницю, 20 вересня, синоптики прогнозують в Україні приємну осінню погоду із переважно ясним небом. Температурні показники сягнуть +26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним, з помірною швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться від +6 °C до +11 °C. Найбільш тепла ніч прогнозується на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °C. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +21..+26 °C, а в Карпатах — +17...+22 °C.

Погодна карта України на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 вересня

20 вересня на Київщині очікується мінлива хмарність без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. У Києві вночі температура становитиме близько +10 °C, а вдень — +22...+24 °C.