Прогноз погоди в Україні на завтра 20 вересня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра підвищиться температура до +26 °C
На п'ятницю, 20 вересня, синоптики прогнозують в Україні приємну осінню погоду із переважно ясним небом. Температурні показники сягнуть +26 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 вересня
Очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним, з помірною швидкістю 5-10 м/с.
Температурні показники вночі коливатимуться від +6 °C до +11 °C. Найбільш тепла ніч прогнозується на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °C. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +21..+26 °C, а в Карпатах — +17...+22 °C.
Погода на Київщині 20 вересня
20 вересня на Київщині очікується мінлива хмарність без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. У Києві вночі температура становитиме близько +10 °C, а вдень — +22...+24 °C.
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