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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра підвищиться температура до +26 °C

19 вересня 2024 17:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 вересня від Укргідрометцентру
Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

На п'ятницю, 20 вересня, синоптики прогнозують в Україні приємну осінню погоду із переважно ясним небом. Температурні показники сягнуть +26 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 вересня

Очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде північно-східним, з помірною швидкістю 5-10 м/с. 

Температурні показники вночі коливатимуться від +6 °C до +11 °C. Найбільш тепла ніч прогнозується на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °C. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +21..+26 °C, а в Карпатах — +17...+22 °C.

Погодна карта України на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погодна карта України на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 вересня

20 вересня на Київщині очікується мінлива хмарність без дощів. Вітер буде північно-східного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 °C до +11 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. У Києві вночі температура становитиме близько +10 °C, а вдень — +22...+24 °C.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

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