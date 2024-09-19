Прогноз погоды в Украине на завтра 20 сентября от Укргидрометцентра

Женщина гуляет в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 сентября, синоптики прогнозируют в Украине приятную осеннюю погоду с преимущественно ясным небом. Температурные показатели составят до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 20 сентября

Ветер будет северо-восточным, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться от +6 до +11 °C. Самая теплая ночь прогнозируется на юге страны, где столбики термометров покажут +11...+16 °C. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +21..+26 °C, а в Карпатах – +17...+22 °C.

Карта Украины на 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 сентября

20 сентября в Киевской области ожидается переменная облачность без дождей. Ветер будет северо-восточным направлением, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 °C до +11 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C. В Киеве ночью температура будет около +10 °C, а днем - +22...+24 °C.