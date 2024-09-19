Прогноз погоды в Украине на завтра 20 сентября от Наталки Диденко.

Заморозки. Фото: Pmg.ua

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. На всей территории страны температура воздуха поднимется до +23...+26 °C. В Карпатах возможны небольшие морозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 20 сентября

В четверг на западе, в частности в Закарпатье, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, температура днем будет прохладнее — +19...+22 °C. Ночью температура в Украине снизится до +6…+12 °C, а на высокогорье Карпат возможны даже нулевые показатели и небольшие морозы. Ветер на территории страны будет умеренным и преимущественно северо-восточным.

Карта температур. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 20 сентября

В Киеве 20 сентября погода останется сухой и ясной. Ночью температура составит около +10 °C, а днем будет комфортно +23 °C.

"Планируйте что-то хорошее и полезное на солнышке, не мерзните утром, уберите, пообрывайте сухие цветы, начинайте разгребать балконы от "когда-нибудь пригодится", запишитесь к стоматологу, пока классная погода ездить на другой конец города, поставьте во фруктовую вазу яблоки с грушами - чтобы красиво", - говорится в сообщении.