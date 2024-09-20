Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

У деяких областях очікується похолодання — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 вересня, повідомили синоптики. Погода буде мінливо хмарною.
Про це в четвер, 19 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 20 вересня
Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +6...+11 °С, у південних областях +11...+16 °С. Удень +21...+26 °С, а в Карпатах +17...+22 °С.
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +21...+26 °С. У столиці вночі буде близько +10 °С, а вдень +22...+24 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У п'ятницю й суботу, 20 та 21 вересня, у більшості північних, центральних, південних і Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 20 вересня, в Україні буде сухо, сонячно та тепло. Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +23...+26 °С. Дещо прохолодніше буде на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернігівській, Львівській і Тернопільській областях. Там температура повітря вдень становитиме +19...+22 °С.
"Уночі вже явно свіжіше, найближчої ночі (у ніч проти 20 вересня — прим. ред.) в Україні +6...+12 °С, на високогір'ї Карпат може бути до 0 °С і навіть маленькі "мінуси" (температура нижче 0 °С — прим. ред.). Вітер потроху вгомоняється, північно-східний, помірний", — прогнозує Діденко.
У Києві 20 вересня пануватиме суха та ясна погода з температурою повітря вночі близько + 10 °С, а вдень близько +23 °С.
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