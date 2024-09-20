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У деяких областях очікується похолодання — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

20 вересня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди гуляють центром Одеси восени. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 вересня, повідомили синоптики. Погода буде мінливо хмарною.

Про це в четвер, 19 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 20 вересня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +6...+11 °С, у південних областях +11...+16 °С. Удень +21...+26 °С, а в Карпатах +17...+22 °С.

Карта температур в Україні на 20 вересня
Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +6...+11 °С, а вдень потеплішає до +21...+26 °С. У столиці вночі буде близько +10 °С, а вдень +22...+24 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні 20 вересня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У п'ятницю й суботу, 20 та 21 вересня, у більшості північних, центральних, південних і Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 20 вересня, в Україні буде сухо, сонячно та тепло. Максимальна температура повітря в більшості областей становитиме +23...+26 °С. Дещо прохолодніше буде на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернігівській, Львівській і Тернопільській областях. Там температура повітря вдень становитиме +19...+22 °С.

"Уночі вже явно свіжіше, найближчої ночі (у ніч проти 20 вересня — прим. ред.) в Україні +6...+12 °С, на високогір'ї Карпат може бути до 0 °С і навіть маленькі "мінуси" (температура нижче 0 °С — прим. ред.). Вітер потроху вгомоняється, північно-східний, помірний", — прогнозує Діденко.

У Києві 20 вересня пануватиме суха та ясна погода з температурою повітря вночі близько + 10 °С, а вдень близько +23 °С.

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