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Синоптики назвали області, в які завтра повернеться літня спека

19 вересня 2024 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 20 вересня від синоптиків
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня, передбачає, що буде вітряно та спекотно. Стовпчики термометрів піднімуться до +26 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте дощі не передбачаються. Вітер переважно дутиме з північного сходу, з  швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура коливатиметься від +6 °C до +11 °C, вночі на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +11...+16 °C. Днем температура зросте до +21...+26 °C, тоді як в Карпатах вона буде триматися в межах +17...+22 °C.

Погодна карта України на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погодна карта України на 20 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 20 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила, що в п'ятницю, 20 вересня, на заході України, зокрема в Закарпатті, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, температура вдень дещо знизиться і коливатиметься від +19 °C до +22 °C. Вночі температура в Україні опуститься до +6...+12 °C, а на високогір'ї Карпат можливі навіть нульові температури та невеликі морози. Вітер буде помірним, здебільшого північно-східного напрямку.

Карта температур. Фото: Метеопост
Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 20 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що в п’ятницю, 20 вересня, українці можуть розраховувати на переважно безхмарну і суху погоду по всій території країни. Вітер буде північного або північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі температура коливатиметься в межах +9...+14 °C, при цьому на узбережжі морів температура може підніматися до +16...+18 °C. Протягом дня синоптики прогнозують помірне тепло з температурою від +23 °C до +28 °C.

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