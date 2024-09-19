Прогноз погоды на завтра 20 сентября от синоптиков.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, будет переменная облачность и ветреность. Столбики термометров поднимутся до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, однако дожди не ожидаются. Ветер преимущественно будет дуть с северо-востока, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +6 до +11 °C, ночью на юге страны столбики термометров поднимутся до +11...+16 °C. Днем температура вырастет до +21...+26 °C, в то время как в Карпатах она будет держаться в пределах +17...+22 °C.

Карта Украины на 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 20 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в пятницу, 20 сентября, на западе Украины, в частности, в Закарпатье, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, температура днем несколько снизится и будет колебаться от +19 °C до +22 °C. Ночью температура в Украине опустится до +6…+12 °C, а на высокогорье Карпат возможны даже нулевые температуры и небольшие морозы. Ветер будет умеренным, большей частью северо-восточного направления.

Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 20 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 20 сентября, украинцы могут рассчитывать на преимущественно безоблачную и сухую погоду на всей территории страны. Ветер будет северным или северо-восточным направлением, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14°C, при этом на побережье морей температура может подниматься до +16...+18 °C. В течение дня синоптики прогнозируют умеренное тепло с температурой от +23 °C до +28 °C.