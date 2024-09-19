Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптики назвали области, в которые завтра вернется летняя жара arrow

Синоптики назвали области, в которые завтра вернется летняя жара

19 сентября 2024 20:21
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра 20 сентября от синоптиков.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, будет переменная облачность и ветреность. Столбики термометров поднимутся до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, однако дожди не ожидаются. Ветер преимущественно будет дуть с северо-востока, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +6 до +11 °C, ночью на юге страны столбики термометров поднимутся до +11...+16 °C. Днем температура вырастет до +21...+26 °C, в то время как в Карпатах она будет держаться в пределах +17...+22 °C.

Карта Украины на 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр
Карта Украины на 20 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 20 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в пятницу, 20 сентября, на западе Украины, в частности, в Закарпатье, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, температура днем несколько снизится и будет колебаться от +19 °C до +22 °C. Ночью температура в Украине опустится до +6…+12 °C, а на высокогорье Карпат возможны даже нулевые температуры и небольшие морозы. Ветер будет умеренным, большей частью северо-восточного направления.

Карта температур. Фото: Метеопост
Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 20 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в пятницу, 20 сентября, украинцы могут рассчитывать на преимущественно безоблачную и сухую погоду на всей территории страны. Ветер будет северным или северо-восточным направлением, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14°C, при этом на побережье морей температура может подниматься до +16...+18 °C. В течение дня синоптики прогнозируют умеренное тепло с температурой от +23 °C до +28 °C.

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр Украина синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:03 В сети появились новые спутниковые снимки последствий удара ВСУ по склад оружия в Торопце

20:47 Городской голова Житомира досрочно сложил полномочия

20:33 Столтенберг ответил, от чего зависит вероятность окончания войны в Украине

20:27 Что делать, если ТЦК забрали водительские права — законно ли это

20:22 Зеленский отреагировал на обстрел пансионата для пожилых людей в Сумах — главное из обращения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

20:21 Синоптики назвали области, в которые завтра вернется летняя жара

20:21 Света может не будет до 18 часов в сутки — миссия ООН оценила энергетическую ситуацию в Украине

20:04 Путин хочет в разы увеличить производство беспилотников в России

20:00 Броня в "Резерв+" — нужно ли получать бумажные документы

19:57 Нардеп Камельчук заявил о выходе из партии Слуга народа

21:03 В сети появились новые спутниковые снимки последствий удара ВСУ по склад оружия в Торопце

20:47 Городской голова Житомира досрочно сложил полномочия

20:33 Столтенберг ответил, от чего зависит вероятность окончания войны в Украине

20:27 Что делать, если ТЦК забрали водительские права — законно ли это

20:22 Зеленский отреагировал на обстрел пансионата для пожилых людей в Сумах — главное из обращения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

20:21 Синоптики назвали области, в которые завтра вернется летняя жара

20:21 Света может не будет до 18 часов в сутки — миссия ООН оценила энергетическую ситуацию в Украине

20:04 Путин хочет в разы увеличить производство беспилотников в России

20:00 Броня в "Резерв+" — нужно ли получать бумажные документы

19:57 Нардеп Камельчук заявил о выходе из партии Слуга народа

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

Text

19:06 Нардепка сообщила, на какие нужды Украина выделяет более 50% из госбюджета

Text

17:51 Нардеп Бакунец ответил, будет ли в бюджете 2025 года индексация зарплат

Text

17:50 Европарламент призвал разрешить бить вглубь РФ и суд по делу Фарион — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Ужесточение мер безопасности во Львове и атака на Тверскую область России — эфир День.LIVE

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации