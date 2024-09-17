Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня, 17 сентября

Тепло, почти без дождя, но с порывами ветра — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине во вторник, 17 сентября, отметится облачностью, достаточно высокой температурой и порывистыми ветрами. Температурные показатели составят до +29 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз от Укргидрометцентра на 17 сентября
На всей территории Украины не будет дождей, разве что в Закарпатской, Одесской областях и Крыму возможны кратковременные осадки, даже с грозами. Ветер будет преимущественно восточным со скоростью 7-12 м/с. Однако в юго-восточной части Украины, а также в Харьковской и Кировоградской областях возможны порывы до 15-20 м/с.
В течение сегодняшнего дня в Украине будет тепло — от +22 до +27 °C, в Закарпатье и Прикарпатье — от +16 до +21 °C.
Прогноз от Наталки Диденко на 17 сентября
Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что сегодня практически во всех областях Украины будет царить сухая погода. Однако на крайнем мероприятии и в отдельных районах юга возможны локальные дожди с грозами.
Восточный ветер снова будет порывистым, а на левобережье Украины возможны штормовые порывы.
Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+28 °C, тогда как в Закарпатье и возле Карпат ожидается +17…+21 °C.
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