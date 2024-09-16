Синоптики спрогнозували погоду на завтра 17 вересня

Жінки гуляють у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде мінливо хмарною. Температурні показники сягнуть +29 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 17 вересня

У вівторок, 17 вересня, на території Україні не передбачається, проте в Закарпатській, Одеській областях та Криму можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде переважно східним з швидкістю 7-12 м/с. Однак в південно-східній частині країни, а також на Харківщині та Кіровоградщині, можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +14..+19 °C, в західних областях температура коливатиметься в межах +9...14 °C. Протягом дня в Україні буде тепло — від +22 °C до +27 °C, на Закарпатті та Прикарпатті — від +16 °C до +21 °C.

Погодна карта України на 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 17 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила, що завтра майже в усіх областях пануватиме суха погода під впливом антициклону. Проте на крайньому заході та в окремих районах півдня можливі локальні дощі, а місцями і грози.

Східний вітер знову буде поривчастим, а на лівобережжі України можливі штормові пориви.

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +23…+28 °C, тоді як на Закарпатті та біля Карпат очікується +17…+21 °C.

Температурна карта. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 17 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у вівторок, 17 вересня, погода в Україні залишиться без опадів. Лише протягом дня в окремих районах Криму, Одеської області та Приазов'я можливі невеликі дощі. Вітер буде переважно східним, зі швидкістю 7–12 м/с, але в східних і південних областях можуть спостерігатися пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °C, на півдні місцями підніметься до +21 °C. Вдень очікується температура в межах +24…+29 °C, у Карпатах та на Закарпатті — від +18 до +23 °C.