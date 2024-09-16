Синоптики прогнозировали погоду на завтра 17 сентября

Женщины гуляют в ветреную погоду. Фото: Новости.

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет облачно. Температурные показатели составят до +29 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, на территории Украины не предполагается, однако в Закарпатской, Одесской областях и Крыму возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преимущественно восточным со скоростью 7-12 м/с. Однако в юго-восточной части страны, а также в Харьковской и Кировоградской областях, возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +14...+19 °C, в западных областях температура будет колебаться в пределах +9...14 °C. В течение дня в Украине будет тепло — от +22 °C до +27 °C, в Закарпатье и Прикарпатье — от +16 °C до +21 °C.

Карта Украины на 17 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 17 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что завтра почти во всех областях будет царить сухая погода под влиянием антициклона. Однако на крайнем западе и в отдельных районах юга возможны локальные дожди, а местами и грозы.

Восточный ветер снова будет порывистым, а на левобережье Украины возможны штормовые порывы.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+28 °C, в то время как в Закарпатье и возле Карпат ожидается +17…+21 °C.

Температурная карта. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 17 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что во вторник, 17 сентября, погода в Украине останется без осадков. Лишь за день в отдельных районах Крыма, Одесской области и Приазовья возможны небольшие дожди. Ветер будет преимущественно восточным, со скоростью 7-12 м/с, но в восточных и южных областях могут наблюдаться порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °C, на юге местами поднимется до +21 °C. Днем ожидается температура в пределах +24…+29 °C, в Карпатах и Закарпатье – от +18 до +23 °C.