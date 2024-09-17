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Тепло, майже без дощу, але з поривами вітру — прогноз погоди на сьогодні

17 вересня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні 17 вересня
Дівчина на мосту. Ілюстраційне фото: pixels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, відзначиться хмарністю, доволі високою температурою та поривчастими вітрами. Температурні показники сягнуть аж до +29 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 17 вересня

На всій території Україні дощів не буде, хіба що в Закарпатській, Одеській областях та Криму можливі короткочасні опади, навіть з грозами. Вітер буде переважно східним з швидкістю 7-12 м/с. Проте у південно-східній частині України, а також на Харківщині та Кіровоградщині, можливі пориви до 15-20 м/с.

Протягом сьогоднішнього дня в Україні буде тепло — від +22 °C до +27 °C, на Закарпатті та Прикарпатті — від +16 °C до +21 °C.

Тепло, без дощу, але з поривами вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Погодна карта України на 17 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 17 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні практично в усіх областях України пануватиме суха погода. Проте на крайньому заході та в окремих районах півдня можливі локальні дощі з грозами.

Східний вітер знову буде поривчастим, а на лівобережжі України можливі штормові пориви.

Вдень температура повітря коливатиметься в межах +23…+28 °C, тоді як на Закарпатті та біля Карпат очікується +17…+21 °C.

Тепло, без дощу, але з поривами вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Температурна карта. Фото: meteopost

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