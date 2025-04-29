По прогнозам синоптиков сегодня в Украине будет теплая погода, однако на востоке ожидаются дожди

Девочка под дождем на улице. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня, во вторник, обещает будет теплой, хотя по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В то же время в некоторых областях будет идти дождь.

Об этом информирует Укргидрометцентр в Facebook и метеоролог Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 29 апреля

В целом, по прогнозу метеорологов, на большинстве территорий Украины будет сухо, лишь на Черниговщине и Сумщине днем местами кратковременные осадки.

Ветер юго-западный, западный, в пределах 5-10 м/с. Средняя температура днем будет в пределах +16...+21 °C. А на востоке и юго-востоке Украины ожидается не слишком теплая температура воздуха +12...17 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Украине от Наталки Диденко

Наталка Диденко предупреждает о повышенном атмосферном давлении. В целом в Украине будет сухо и солнечно, однако, вечером атмосферный фронт, который придет с северо-востока, может принести небольшие осадки в Черниговской и Сумской областях.

Атмосферный фронт. Фото: Wetterpade

Днем воздух прогреется до +15...+19°С.

Ветер западного и северо-западного направления, местами на севере, западе и в центре будет порывистым и сильным.

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В сегодня тоже осадков не будет. Днем воздух прогреется до комфортных +18°С.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали погоду на последние дни апреля и первые дни мая.

Также мы информировали, что в начале мая будут новые заморозки на территории Украины.