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Тепло, але деінде буде дощ — прогноз погоди на сьогодні

29 квітня 2025 06:25
Світлана Силенко - Редактор
За прогнозами синоптиків сьогодні в Україні буде тепла погода, проте на сході очікуються дощі
Дівчинка під дощем на вулиці. Ілюстративне фото: pexels.com
Світлана Силенко - Редактор

Погода сьогодні, у вівторок, обіцяє буде теплою, хоча по всій території України очікується мінлива хмарність. Водночас у деяких областях дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр у Facebook та метеоролог Наталка Діденко.

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Погода на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 29 квітня

В цілому, за прогнозом метеорологів, на більшості територій України буде сухо, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями короткочасні опади. 

Вітер південно-західний, західний, у межах 5-10 м/с. Середня температура вдень буде в межах +16...+21 °C. А на сході та південному сході України очікується не надто тепла температура повітря +12...17 °C.

Погода в Україні на 29 квітня
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні від Наталки Діденко

Наталка Діденко попереджає про підвищений атмосферний тиск. Загалом в України буде сухо та сонячно, проте, ввечері атмосферний фронт, який прийде з північного сходу, може принести невеликі опади в Чернігівській та Сумській областях. 

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Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Вдень повітря прогріється до +15...+19°С.

Вітер західного та північно-західного напрямку, місцями на півночі, заході та в центрі буде рвучким і сильним.

Погода в Києві 29 квітня

У сьогодні теж опадів не буде. Вдень повітря прогріється до комфортних +18°С.

Раніше повідомлялось, що синоптики спрогнозували погоду на останні дні квітня та перші дні травня. 

Також ми інформували, що на початку травня будуть нові заморозки на території України.

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди метеоролог
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