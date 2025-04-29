За прогнозами синоптиків сьогодні в Україні буде тепла погода, проте на сході очікуються дощі

Дівчинка під дощем на вулиці. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні, у вівторок, обіцяє буде теплою, хоча по всій території України очікується мінлива хмарність. Водночас у деяких областях дощитиме.

Про це інформує Укргідрометцентр у Facebook та метеоролог Наталка Діденко.

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Погода на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 29 квітня

В цілому, за прогнозом метеорологів, на більшості територій України буде сухо, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями короткочасні опади.

Вітер південно-західний, західний, у межах 5-10 м/с. Середня температура вдень буде в межах +16...+21 °C. А на сході та південному сході України очікується не надто тепла температура повітря +12...17 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні від Наталки Діденко

Наталка Діденко попереджає про підвищений атмосферний тиск. Загалом в України буде сухо та сонячно, проте, ввечері атмосферний фронт, який прийде з північного сходу, може принести невеликі опади в Чернігівській та Сумській областях.

Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Вдень повітря прогріється до +15...+19°С.

Вітер західного та північно-західного напрямку, місцями на півночі, заході та в центрі буде рвучким і сильним.

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У сьогодні теж опадів не буде. Вдень повітря прогріється до комфортних +18°С.

Раніше повідомлялось, що синоптики спрогнозували погоду на останні дні квітня та перші дні травня.

Також ми інформували, що на початку травня будуть нові заморозки на території України.