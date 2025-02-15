Магнитные бури 15 февраля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Сегодня, 15 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Вместе с тем, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М1,2. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

У девушки болит голова. Фото: Pexels

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 15 февраля:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 50.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:

отказаться или уменьшить количество сладких, алкогольных, энергетических напитков, а также кофе, отдать предпочтение зеленому или травяному чаю;

соблюдать режим сна — ложиться спать в одно и то же время ежедневно, сон должен длиться не менее 7-8 часов;

принимать контрастный душ перед сном;

больше гулять на свежем воздухе не менее 30 минут, желательно в местах, где много деревьев и растений;

проветривать комнату.

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