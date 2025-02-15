Магнитные бури 15 февраля — прогноз для метеозависимых

Сунет радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня
Сегодня, 15 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Вместе с тем, существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 февраля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошли За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и две вспышки класса М1,2. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 15 февраля:
- возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 50.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека
Защититься от магнитных бурь можно несколькими способами:
- отказаться или уменьшить количество сладких, алкогольных, энергетических напитков, а также кофе, отдать предпочтение зеленому или травяному чаю;
- соблюдать режим сна — ложиться спать в одно и то же время ежедневно, сон должен длиться не менее 7-8 часов;
- принимать контрастный душ перед сном;
- больше гулять на свежем воздухе не менее 30 минут, желательно в местах, где много деревьев и растений;
- проветривать комнату.
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