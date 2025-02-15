Магнітні бурі 15 лютого — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Сьогодні, 15 лютого, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. Разом з тим, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталися За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та два спалахи класу М1,2. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

У дівчини болить голова. Фото: Pexels

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 15 лютого:

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 50.

Вплив магнітних бур на здоров'я людини

Захиститися від магнітних бур можна кількома способами:

відмовитися або зменшити кількість солодких, алкогольних, енергетичних напоїв, а також кави, надати перевагу зеленому або трав'яному чаю;

дотримуватися режиму сну — лягати спати в один і той самий час щодня, сон має тривати щонайменше 7-8 годин;

приймати контрастний душ перед сном;

більше гуляти на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, бажано у місцях, де багато дерев та рослин;

провітрювати кімнату.

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