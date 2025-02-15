Магнітні бурі 15 лютого — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Суне радіаційний шторм — прогноз магнітних бур на сьогодні
Сьогодні, 15 лютого, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані. Разом з тим, суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 лютого
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталися За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С та два спалахи класу М1,2. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного штормового рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 15 лютого:
- можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 50.
Вплив магнітних бур на здоров'я людини
Захиститися від магнітних бур можна кількома способами:
- відмовитися або зменшити кількість солодких, алкогольних, енергетичних напоїв, а також кави, надати перевагу зеленому або трав'яному чаю;
- дотримуватися режиму сну — лягати спати в один і той самий час щодня, сон має тривати щонайменше 7-8 годин;
- приймати контрастний душ перед сном;
- більше гуляти на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, бажано у місцях, де багато дерев та рослин;
- провітрювати кімнату.
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