Магнитные бури 1 августа 2025 года: какие последствия для здоровья и самочувствия

Женщина страдает от головной боли. Фото: Freepik

Мощных магнитных бурь в пятницу, 1 августа, на Земле не ожидается. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться преимущественно спокойным или местами нестабильным.

Такой прогноз обнародовали астросиноптики, сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 августа

В течение последних 24 часов Солнце демонстрировало низкий уровень активности. Зафиксировано пять солнечных вспышек класса C, которые не имеют существенного влияния на Землю. Впрочем, синоптики космической погоды отмечают: вероятность вспышек средней мощности (М-класса) сохраняется.

Напомним, что магнитные бури могут сказываться на самочувствии людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания сердца и сосудов. Предупреждения о колебаниях геомагнитного поля позволяют заблаговременно принять профилактические меры и снизить риски инфарктов и инсультов.

Солнечная активность на 1 августа

Возможность малого геомагнитного шторма - 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%.

Количество солнечных пятен - 39.

Юноша страдает от головной боли. Фото: Freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, поэтому стоит заранее подготовиться. Специалисты советуют придерживаться простых правил:

заботиться о полноценном сне и стабильном режиме дня;

выполнять легкие физические упражнения или прогулки на свежем воздухе;

следить за сбалансированным питанием;

пить достаточно воды;

уменьшить уровень стресса с помощью медитации или дыхательных практик;

создать дома спокойную и комфортную атмосферу.

Эти несложные шаги помогут легче перенести дни повышенной солнечной активности.

Напомним, ранее мы сообщали прогноз магнитных бурь на август 2025 года.

Также мы советовали воспользоваться лунным календарем дел на последний месяц этого лета.