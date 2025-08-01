Магнітні бурі 1 серпня 2025 року: які наслідки для здоров'я та самопочуття

Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Потужних магнітних бур у п'ятницю, 1 серпня, на Землі не очікується. За даними фахівців, геомагнітне поле залишатиметься переважно спокійним або місцями нестабільним.

Такий прогноз оприлюднили астросиноптики, повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 серпня

Протягом останніх 24 годин Сонце демонструвало низький рівень активності. Зафіксовано п’ять сонячних спалахів класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю. Утім, синоптики космічної погоди зазначають: імовірність спалахів середньої потужності (М-класу) зберігається.

Нагадаємо, що магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання серця та судин. Попередження про коливання геомагнітного поля дозволяють завчасно вжити профілактичних заходів і знизити ризики інфарктів та інсультів.

Сонячна активність на 1 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 39.

Юнак страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, тож варто заздалегідь підготуватися. Фахівці радять дотримуватись простих правил:

дбати про повноцінний сон та стабільний режим дня;

виконувати легкі фізичні вправи чи прогулянки на свіжому повітрі;

стежити за збалансованим харчуванням;

пити достатньо води;

зменшити рівень стресу за допомогою медитації або дихальних практик;

створити вдома спокійну та комфортну атмосферу.

Ці нескладні кроки допоможуть легше перенести дні підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли прогноз магнітних бур на серпень 2025 року.

Також ми радили скористатися місячним календарем справ на останній місяць цього літа.