Лунный календарь дел на август 2025 — когда и что планировать, благоприятные дни

Девушка напротив Луны читает дневник. Фото: shutterstock.com

Август 2025 года обещает быть насыщенным на события. Но именно фазы Луны будут играть ключевую роль в нашем самочувствии, решительности и результативности. Поэтому, важно знать, когда стоит действовать активно, а когда лучше сбавить темп. Лунный календарь поможет правильно распределить силы, выбрать лучшие дни для финансов, любви, путешествий и здоровья.

Новини.LIVE подготовил для вас лунный календарь на август 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни последнего месяца лета и поможет спланировать важные дела и события.

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Фазы Луны в августе 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 8 августа;

Полнолуние в знаке Водолея — 9 августа;

убывающая Луна — с 10 по 22 августа;

Новолуние в знаке Дева — 23 августа;

Растущая Луна — с 24 по 31 августа;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на август 2025 — какие дни самые благоприятные

Лучшие дни августа, когда стоит действовать активно, принимать важные решения, заключать сделки, начинать проекты или отправляться в путешествия:

3, 13, 14, 20, 27 августа.

В эти даты растет жизненная энергия, усиливается интуиция, легче реализовываются планы и задуманное дается с меньшими усилиями. Также это отличный период для творчества, оздоровления и построения новых отношений.

Полнолуние в руке. Фото: freepik.com

Когда неблагоприятные дни в августе 2025 года

Есть дни, когда астрологи советуют действовать осторожно: 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28 августа.

В эти периоды возможно эмоциональное истощение, увеличение конфликтности, снижение концентрации. Стоит избегать важных переговоров, финансовых решений и перегрузок — лучше посвятить эти даты отдыху и рутинным делам.

Девушка с макетом Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь дел на август 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 6, 10, 17, 24, 27 августа.

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 августа.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 3, 13, 20, 27 августа.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 августа.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 августа.

Лучшие дни для бракосочетания: 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 августа.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 августа.

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