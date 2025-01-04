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Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

4 января 2025 10:48
Светлана Силенко - Редактор
Вспышек не ожидается - прогноз магнитных бурь на сегодня
Головная боль. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 4 января, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Возможно, в субботу геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 4 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 85
магнитные бури
Девушка испытывает головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Как магнитные бури влияют на здоровье'я

Магнитные бури могут иметь разное влияние на здоровье людей, в зависимости от их интенсивности и состояния организма.

  • Влияние на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури могут вызвать колебания артериального давления, аритмии и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с гипертонией или гипотонией особенно чувствительны к таким изменениям.
  • Изменения в психоэмоциональном состоянии. Во время магнитных бурь многие люди испытывают раздражительность, тревожность, ухудшение настроения и повышенную утомляемость. Это может быть связано с нарушениями в работе нервной системы.
  • Влияние на пожилых людей и хронически больных. Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут сталкиваться с обострениями своих состояний, такими как инфаркты или инсульты.
  • Магнитные бури могут вызывать бессонницу или нарушение ритма сна. Это особенно заметно у метеочувствительных людей.
  • Головная боль и мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигреней
  • Снижение работоспособности. В периоды магнитных бурь люди часто отмечают снижение концентрации внимания, производительности и способности к принятию решений.

Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на январь 2025 года — в течение месяца будет немало дней, когда геомагнитное поле Земли будет меняться.

Также синоптик сказал, какими будут январь и февраль в 2025 году и ожидать ли сильных морозов и снегов.

Солнце здоровье магнитные бури советы Земля

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