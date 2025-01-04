Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 4 января, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 января
За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Возможно, в субботу геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 4 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- Количество солнечных пятен — 85
Как магнитные бури влияют на здоровье'я
Магнитные бури могут иметь разное влияние на здоровье людей, в зависимости от их интенсивности и состояния организма.
- Влияние на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури могут вызвать колебания артериального давления, аритмии и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с гипертонией или гипотонией особенно чувствительны к таким изменениям.
- Изменения в психоэмоциональном состоянии. Во время магнитных бурь многие люди испытывают раздражительность, тревожность, ухудшение настроения и повышенную утомляемость. Это может быть связано с нарушениями в работе нервной системы.
- Влияние на пожилых людей и хронически больных. Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут сталкиваться с обострениями своих состояний, такими как инфаркты или инсульты.
- Магнитные бури могут вызывать бессонницу или нарушение ритма сна. Это особенно заметно у метеочувствительных людей.
- Головная боль и мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигреней
- Снижение работоспособности. В периоды магнитных бурь люди часто отмечают снижение концентрации внимания, производительности и способности к принятию решений.
Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на январь 2025 года — в течение месяца будет немало дней, когда геомагнитное поле Земли будет меняться.
Также синоптик сказал, какими будут январь и февраль в 2025 году и ожидать ли сильных морозов и снегов.
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