Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль. Фото: Pexels

В субботу, 4 января, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 января

За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Возможно, в субботу геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 4 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 85

Девушка испытывает головную боль. Иллюстративное фото: depositphotos

Как магнитные бури влияют на здоровье'я

Магнитные бури могут иметь разное влияние на здоровье людей, в зависимости от их интенсивности и состояния организма.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Магнитные бури могут вызвать колебания артериального давления, аритмии и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с гипертонией или гипотонией особенно чувствительны к таким изменениям.

Изменения в психоэмоциональном состоянии. Во время магнитных бурь многие люди испытывают раздражительность, тревожность, ухудшение настроения и повышенную утомляемость. Это может быть связано с нарушениями в работе нервной системы.

Влияние на пожилых людей и хронически больных. Пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут сталкиваться с обострениями своих состояний, такими как инфаркты или инсульты.

Магнитные бури могут вызывать бессонницу или нарушение ритма сна. Это особенно заметно у метеочувствительных людей.

Головная боль и мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигрени Изменения в магнитном поле Земли могут провоцировать приступы головной боли и усиление мигреней

Снижение работоспособности. В периоды магнитных бурь люди часто отмечают снижение концентрации внимания, производительности и способности к принятию решений.

Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на январь 2025 года — в течение месяца будет немало дней, когда геомагнитное поле Земли будет меняться.

Также синоптик сказал, какими будут январь и февраль в 2025 году и ожидать ли сильных морозов и снегов.