Прогноз магнітних бур 1 січня — метеозалежним варто бути обачними

Чоловіку болить голова. Ілюстративне фото: Freepick

У середу, 1 січня, на Землі варто очікувати слабку магнітну бурю G1. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С та вісім спалахів класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 січня

Магнітна буря такої потужності може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також така магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Цього дня їм потрібно бути обережними.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,02 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Ймовірно, у середу геомагнітне поле буде від тихого до незначного шторму. Очікується помірна сонячна активність з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 1 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 79

Хлопець має головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Під час магнітних бур важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, експерти опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Варто остерігатися небезпечних спалахів на Сонці, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Нещодавно вчені виявили, що Місяць, скоріш за все, почав формуватись набагато раніше, ніж вважалося. Згідно з новим дослідженням постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому.