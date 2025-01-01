Прогноз магнитных бурь 1 января — метеозависимым следует быть осмотрительными

У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: Freepick

В среду, 1 января, на Земле следует ожидать слабую магнитную бурю G1. За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и восемь вспышек класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 января

Магнитная буря такой мощности может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также такая магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. В этот день им нужно соблюдать осторожность.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,02 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен также солнечный радиационный шторм.

По всей вероятности, в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного шторма. Ожидается умеренная солнечная активность с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 79

У парня головная боль. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Во время магнитных бурь важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, эксперты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Следует опасаться опасных вспышек на Солнце, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Недавно ученые обнаружили, что Луна, скорее всего, начала формироваться гораздо раньше, чем считалось. Согласно новому исследованию, постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад.