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Спалахів не очікується — прогноз магнітних бур на сьогодні

4 січня 2025 10:48
Світлана Силенко - Редактор
Спалахів не очікується — прогноз магнітних бур на сьогодні
Головний біль. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

В суботу, 4 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 січня

За останню добу на Сонці стався один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, в суботу геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 4 січня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 85
магнітні бурі
Дівчина має головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати різний вплив на здоров'я людей, залежно від їхньої інтенсивності та стану організму.

  • Вплив на серцево-судинну систему. Магнітні бурі можуть викликати коливання артеріального тиску, аритмії та загострення серцево-судинних захворювань. Люди з гіпертонією чи гіпотонією особливо чутливі до таких змін.
  • Зміни у психоемоційному стані. Під час магнітних бур багато людей відчувають дратівливість, тривожність, погіршення настрою та підвищену втомлюваність. Це може бути пов'язано з порушеннями у роботі нервової системи.
  • Вплив на літніх людей та хронічно хворих. Люди похилого віку та ті, хто страждає на хронічні захворювання, можуть стикатися із загостреннями своїх станів, такими як інфаркти чи інсульти.
  • Погіршення сну. Магнітні бурі можуть спричиняти безсоння або порушення ритму сну. Це особливо помітно у метеочутливих людей.
  • Головний біль та мігрені. Зміни у магнітному полі Землі можуть провокувати напади головного болю та посилення мігреней.
  • Зниження працездатності. У періоди магнітних бур люди часто відзначають зниження концентрації уваги, продуктивності та здатності до прийняття рішень.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на січень 2025 року — впродовж місяця буде чимало днів, коли геомагнітне поле Землі змінюватиметься.

Також синоптик сказав, якими буде січень та лютий у 2025 році та чи очікувати сильних морозів й снігів.

Сонце здоров'я магнітні бурі поради Земля

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