Спалахів не очікується — прогноз магнітних бур на сьогодні

Головний біль. Фото: Pexels

В суботу, 4 січня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 січня

За останню добу на Сонці стався один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, в суботу геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 4 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 85

Дівчина має головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть мати різний вплив на здоров'я людей, залежно від їхньої інтенсивності та стану організму.

Вплив на серцево-судинну систему. Магнітні бурі можуть викликати коливання артеріального тиску, аритмії та загострення серцево-судинних захворювань. Люди з гіпертонією чи гіпотонією особливо чутливі до таких змін.

Зміни у психоемоційному стані. Під час магнітних бур багато людей відчувають дратівливість, тривожність, погіршення настрою та підвищену втомлюваність. Це може бути пов'язано з порушеннями у роботі нервової системи.

Вплив на літніх людей та хронічно хворих. Люди похилого віку та ті, хто страждає на хронічні захворювання, можуть стикатися із загостреннями своїх станів, такими як інфаркти чи інсульти.

Погіршення сну. Магнітні бурі можуть спричиняти безсоння або порушення ритму сну. Це особливо помітно у метеочутливих людей.

Головний біль та мігрені. Зміни у магнітному полі Землі можуть провокувати напади головного болю та посилення мігреней.

Зниження працездатності. У періоди магнітних бур люди часто відзначають зниження концентрації уваги, продуктивності та здатності до прийняття рішень.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на січень 2025 року — впродовж місяця буде чимало днів, коли геомагнітне поле Землі змінюватиметься.

Також синоптик сказав, якими буде січень та лютий у 2025 році та чи очікувати сильних морозів й снігів.