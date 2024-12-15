Магнітні бурі 15 грудня — спалахи на Сонці

Солнце повысит активность — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 15 декабря, магнитных бурь не ожидается. В течение 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек класса С и одна вспышка класса М1.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 декабря
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1 может спровоцировать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.
Возможно, в воскресенье геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с возможными вспышками M класса.
Солнечная активность на 15 декабря:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 41
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури способны отрицательно влиять на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может навредить здоровью людей.
Кроме того, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приближении сильных морозов.
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