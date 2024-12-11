Прогноз магнітних бур на сьогодні 11 грудня

Сонячний радіаційний шторм накриє Землю — кому варто хвилюватися
У середу, 11 грудня, магнітні бурі на Землі не очікуються. Проте попередньої доби сонячна активність була на високому рівні, на Сонці сталися 15 класів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 11 грудня
Сонячні спалахи класу M є середніми за величиною. Спалах М6,4 може спричинити невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати сонячний радіаційний шторм.
У середу геомагнітне поле, ймовірно, буде на спокійному або нестабільному рівні. Прогнозується низька сонячна активність з можливими спалахами класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 11 грудня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 42.
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
- обмежте фізичне та емоційне навантаження;
- знайдіть час для відпочинку та відновлення;
- проведіть час на свіжому повітрі;
- слідкуйте за здоровим режимом сну;
- мінімізуйте стресові ситуації.
Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.
А раніше було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.
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