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Сонячний радіаційний шторм накриє Землю — кому варто хвилюватися

11 грудня 2024 12:14
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 11 грудня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 11 грудня, магнітні бурі на Землі не очікуються. Проте попередньої доби сонячна активність була на високому рівні, на Сонці сталися 15 класів класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сонячні спалахи класу M є середніми за величиною. Спалах М6,4 може спричинити невеликі радіоперешкоди на денній стороні Землі та викликати сонячний радіаційний шторм.

У середу геомагнітне поле, ймовірно, буде на спокійному або нестабільному рівні. Прогнозується низька сонячна активність з можливими спалахами класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 11 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 42.

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Головний біль
Чоловік страждає від головних болей. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров'ї, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
  • обмежте фізичне та емоційне навантаження;
  • знайдіть час для відпочинку та відновлення;
  • проведіть час на свіжому повітрі;
  • слідкуйте за здоровим режимом сну;
  • мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.

А раніше було опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля

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