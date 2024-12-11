Прогноз магнитных бурь на сегодня 11 декабря

Солнечный радиационный шторм накроет Землю — на кого повлияет
В среду, 11 декабря, магнитные бури на Земле не ожидаются. Однако в предыдущие сутки солнечная активность была на высоком уровне, на Солнце произошло 15 классов класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М6,4.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 декабря
Солнечные вспышки класса M являются средними по величине. Вспышка М6,4 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.
В среду геомагнитное поле, по всей вероятности, будет на спокойном или нестабильном уровне. Прогнозируется низкая солнечная активность с возможными вспышками класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 11 декабря
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 42.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:
- замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
- ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
- найдите время для отдыха и восстановления;
- проведите время на свежем воздухе;
- следите за здоровым режимом сна;
- минимизируйте стрессовые ситуации.
Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.
А ранее было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.
Читайте Новини.LIVE!