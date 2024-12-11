Прогноз магнитных бурь на сегодня 11 декабря

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Freepik

В среду, 11 декабря, магнитные бури на Земле не ожидаются. Однако в предыдущие сутки солнечная активность была на высоком уровне, на Солнце произошло 15 классов класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М6,4.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 декабря

Солнечные вспышки класса M являются средними по величине. Вспышка М6,4 может привести к небольшим радиопомехам на дневной стороне Земли и вызвать солнечный радиационный шторм.

В среду геомагнитное поле, по всей вероятности, будет на спокойном или нестабильном уровне. Прогнозируется низкая солнечная активность с возможными вспышками класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 11 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 42.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Мужчина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури могут отрицательно сказываться на здоровье, поэтому важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.

А ранее было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.