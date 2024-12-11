Погода в Україні у четвер 12 грудня — прогноз від Наталки Діденко

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На Україну насуваються сильні морози та сніги. Згідно з прогнозом погоди вже від завтра, 12 грудня, в частині областей поступово закінчаться дощі та буде суха морозна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 12 грудня

Наталка Діденко попереджає про прихід антициклону Ernst, який принесе суху погоду на більшість територій України. Попри це, у східнях областях ще протримається атмосферний фронт, тобто будуть дощі та мокрий сніг.

Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Втім більшість областей у четвер, 12 грудня, матимуть суху погоду. Також можливий рвучкий вітер з північного заходу.

Вночі температура повітря становитиме 0...-4 °С морозу, а на півдні коливатиметься у межах від -1...+3 °С. Вдень загалом температура повітря по Україні буде від -3 °С до +3 °С.

У Києві буде мокрий сніг, а день буде без опадів. Вітер у столиці буде північно-західним та різким. Температура повітря коливатиметься в межах 0...+2 °С.

Також Наталка Діденко попередила про ожеледицю, яка виникне на дорогах України.

В Україні будуть сильні морози

Також Наталка Діденко попередила про сильні морози у більшості областей, які будуть міцнішати з 13 грудня.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень з 8 до 15 грудня — які регіони кілька разів зустрінуть різкі зміни метеоумов.

Також синоптики та метеорологи заявили, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію кліматичних спостережень та дали прогноз, чого очікувати від наступного року.