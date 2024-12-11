Погода в Украине в четверг 12 декабря — прогноз от Наталки Диденко.

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Украину надвигаются сильные морозы и снега. Согласно прогнозу погоды уже с завтрашнего дня, 12 декабря, в части областей постепенно закончатся дожди и будет сухая морозная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 декабря

Наталья Диденко предупреждает о приходе антициклона Ernst, который принесет сухую погоду на большинство территорий Украины. Несмотря на это, в восточных областях еще продержится атмосферный фронт, то есть дожди и мокрый снег.

Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Впрочем, большинство областей в четверг, 12 декабря, будут иметь сухую погоду. Также возможен порывистый ветер с северо-запада.

Ночью температура воздуха будет составлять 0...-4 °С мороза, а на юге будет колебаться в пределах от -1...+3 °С. Днем в целом температура воздуха будет от -3 °С до +3 °С.

В Киеве пройдет мокрый снег, а день будет без осадков. Ветер в столице будет северо-западным и резким. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 °С.

Также Наталья Диденко предупредила об гололедице, которая возникнет на дорогах Украины.

В Украине будут сильные морозы

Также Наталья Диденко предупредила о сильных морозах в большинстве областей, которые будут крепнуть с 13 декабря.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю с 8 по 15 декабря — какие регионы несколько раз встретят резкие изменения метеоусловий.

Также синоптики и метеорологи заявили, что 2024 стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений и дали прогноз, чего ожидать со следующего года.