Магнітні бурі 15 грудня — спалахи на Сонці

Сонце підвищить активність — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 15 грудня, магнітних бур не очікується. Протягом 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один спалах класу М1.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 грудня
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.
Можливо, у неділю геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з можливими спалахами класу M.
Сонячна активність на 15 грудня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 41
Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:
- замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
- обмежте фізичне та емоційне навантаження;
- знайдіть час для відпочинку та відновлення;
- проведіть час на свіжому повітрі;
- слідкуйте за здоровим режимом сну;
- мінімізуйте стресові ситуації.
Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може нашкодити здоров'ю людей.
Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила українців про наближення сильних морозів.
Читайте Новини.LIVE!