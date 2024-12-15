Магнітні бурі 15 грудня — спалахи на Сонці

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У неділю, 15 грудня, магнітних бур не очікується. Протягом 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один спалах класу М1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 грудня

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, у неділю геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з можливими спалахами класу M.

Сонячна активність на 15 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 41

Чоловік відчуває сильний головний біль. Фото: Freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може нашкодити здоров'ю людей.

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