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Сонце підвищить активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

15 грудня 2024 12:12
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 15 грудня — спалахи на Сонці
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 15 грудня, магнітних бур не очікується. Протягом 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один спалах класу М1.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 грудня

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може спровокувати незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.

Можливо, у неділю геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з можливими спалахами класу M.

Сонячна активність на 15 грудня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 41
чоловіку погано
Чоловік відчуває сильний головний біль. Фото: Freepik

Як зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров'я 

Магнітні бурі здатні негативно впливати на здоров'я, тому важливо дотримуватися кількох порад для зниження ризиків. Ось деякі з них:

  • замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;
  • обмежте фізичне та емоційне навантаження;
  • знайдіть час для відпочинку та відновлення;
  • проведіть час на свіжому повітрі;
  • слідкуйте за здоровим режимом сну;
  • мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може нашкодити здоров'ю людей.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила українців про наближення сильних морозів

погода Сонце здоров'я магнітні бурі Земля

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