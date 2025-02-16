Магнитные бури 16 февраля — прогноз для метеочувствительных

Солнце было неспокойным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 16 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь, даже несмотря на возбужденное состояние магнитосферы. Однако вспышки, произошедшие на Солнце, все же могут повлиять на метеочувствительных людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 февраля
За последние сутки активность Солнца была не высокой. В течение последних 24 часов произошло шесть вспышек класса С, а также одна вспышка класса М1,8. Именно вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Сегодня, 16 февраля, возможен солнечный радиационный шторм. Это связано со средними вспышками на Солнце. Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного штормового уровня.
Солнечная активность в воскресенье будет умеренной. Существует низкая вероятность вспышек класса М и небольшая вероятность вспышки класса X. Солнечная активность на 16 февраля:
- возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 91.
Напомним, появилось изображение галактики LEDA 132905, расположенной в созвездии Скульптора, которую обнаружили в 2022 году. Фото сделал космический телескоп NASA/ESA Hubble.
В мире становятся более доступными полеты в космос. Если раньше это могли сделать только астронавты, то сейчас полететь за пределы нашей планеты могут и состоятельные туристы.
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