Магнитные бури 16 февраля — прогноз для метеочувствительных

У мужчины болит голова. Фото: Pexels

В воскресенье, 16 февраля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь, даже несмотря на возбужденное состояние магнитосферы. Однако вспышки, произошедшие на Солнце, все же могут повлиять на метеочувствительных людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 февраля

За последние сутки активность Солнца была не высокой. В течение последних 24 часов произошло шесть вспышек класса С, а также одна вспышка класса М1,8. Именно вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

У женщины болит голова. Фото: Pexels

Сегодня, 16 февраля, возможен солнечный радиационный шторм. Это связано со средними вспышками на Солнце. Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного штормового уровня.

Солнечная активность в воскресенье будет умеренной. Существует низкая вероятность вспышек класса М и небольшая вероятность вспышки класса X. Солнечная активность на 16 февраля:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 91.

Напомним, появилось изображение галактики LEDA 132905, расположенной в созвездии Скульптора, которую обнаружили в 2022 году. Фото сделал космический телескоп NASA/ESA Hubble.

В мире становятся более доступными полеты в космос. Если раньше это могли сделать только астронавты, то сейчас полететь за пределы нашей планеты могут и состоятельные туристы.