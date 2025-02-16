Магнітні бурі 16 лютого — прогноз для метеочутливих

У чоловіка болить голова. Фото: Pexels

В неділю, 16 лютого, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур, навіть попри збуджений стан магнітосфери. Однак спалахи, що стались на Сонці, все ж можуть вплинути на метеочутливих людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу активність Сонця була не високою. Протягом останніх 24 годин сталося шість спалахів класу С, а також один спалах класу М1,8. Саме спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

У жінки болить голова. Фото: Pexels

Сьогодні, 16 лютого, можливий сонячний радіаційний шторм. Це пов'язано з середніми спалахами на Сонці. Геомагнітне поле очікується від тихого до активного штормового рівня.

Сонячна активність в неділю буде помірною. Існує низька ймовірність спалахів класу М та невелика ймовірність спалаху класу X. Сонячна активність на 16 лютого:

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 91.

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