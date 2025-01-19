Магнитные бури 19 января — взрывов на солнце не ожидается

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik com

В воскресенье, 19 января, существенных магнитных бурь на Земле можно не опасаться. В течение последних 24 часов солнечная активность находилась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 января

В течение последних суток на Солнце произошли 17 вспышек класса С и 8 вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М7,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М7,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также есть угроза солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X

Солнечная активность на 19 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 59

Плохое самочувствие у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Как облегчить состояние во время магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить риск негативного влияния магнитных бурь, следует действовать следующим образом:

избегать чрезмерной физической активности;

не перегружать организм кофеином и алкоголем, ведь эти напитки усиливают нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы;

избегать стрессовых ситуаций;

не пренебрегать здоровым сном, поскольку во время солнечной активности качественный отдых важен для сохранения энергии;

отложить авиаперелеты и длительные поездки, особенно это важно сделать людям с хроническими заболеваниями, из-за влияния геомагнитных изменений на организм;

контролировать самочувствие и артериальное давление (людям с гипертонией и сердечными болезнями следует вовремя принимать назначенные врачом препараты).

Напомним, недавно специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Ожидается много бурь, которые могут повлиять на здоровье людей.

Недавно ученые обнаружили, что Луна, скорее всего, начала формироваться гораздо раньше, чем считалось. Новое исследование показало, что постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад.