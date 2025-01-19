Магнітні бурі 19 січня — вибухів на сонці не очікується

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik com

У неділю, 19 січня, суттєвих магнітних бур на Землі можна не остерігатися. Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 січня

Протягом останньої доби на Сонці сталися 17 спалахів класу С та 8 спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М7,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М7,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є загроза сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, найімовірніше, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X

Сонячна активність на 19 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 59

Погане самопочуття у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Як полегшити стан під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити ризик негативного впливу магнітних бур, варто діяти наступним чином:

уникати надмірної фізичної активності;

не перевантажувати організм кофеїном і алкоголем, адже ці напої посилюють навантаження на нервову та серцево-судинну системи;

уникати стресових ситуацій;

не нехтувати здоровим сном, оскільки під час сонячної активності якісний відпочинок важливий для збереження енергії;

відкласти авіаперельоти та тривалі поїздки, особливо це важливо зробити людям із хронічними захворюваннями, через вплив геомагнітних змін на організм;

контролювати самопочуття та артеріальний тиск (людям із гіпертонією та серцевими хворобами слід вчасно приймати призначені лікарем препарати).

Нагадаємо, нещодавно фахівці опублікували календар магнітних бур на січень 2025 року. Очікується багато бур, які можуть вплинути на здоров'я людей.

Нещодавно вчені виявили, що Місяць, найімовірніше, почав формуватись набагато раніше, ніж вважалося. Нове дослідження показало, що постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому.