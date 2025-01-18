Магнітні бурі 18 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Жінка страждає від поганого самопочуття. Фото: Freepik

Субота, 18 січня, пройде без суттєвих магнітних бур. Сонячна активність залишається на низькому рівні, хоча за останню добу було зафіксовано сім спалахів класу С і чотири спалахи класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 січня

Найбільшим із зафіксованих спалахів них став спалах М2, який може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, з ймовірністю нових спалахів класу М та малою ймовірністю спалахів класу X.

Вплив магнітних бур. Фото: Freepik

Сонячна активність на 18 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 45.

Як полегшити стан під час магнітних бур фізичними вправами

Виконання розтягувальних вправ допоможе зняти м’язову напругу та покращити кровообіг. Наприклад, нахили вперед, кругові рухи руками або повільне розтягування спини. Також можна спробувати виконати дихальні вправи — глибокий вдих через ніс, затримка дихання на 3–5 секунд і повільний видих ротом допомагають знизити стрес і покращити насичення крові киснем.

Пози з йоги, такі як "дитяча поза" або "собака мордою вниз", сприяють розслабленню та стабілізації тиску, а якщо погода дозволяє, варто провести час на свіжому повітрі в парку або тихому місці, що допоможе знизити рівень стресу.

Також спробуйте практики релаксації, такі як медитація чи прогресивне м’язове розслаблення, щоб знизити вплив магнітних коливань.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур на січен. Тим часом синоптики прогнозують в суботу, 18 січня, рвучкий вітер та ожеледицю у кількох областях України.