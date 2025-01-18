Погода сьогодні, 18 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час вітру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. У Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Про це в п'ятницю, 17 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 18 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі буде -2...+3 °С, а в Карпатах — -3...-8 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а на півдні Одеської області та у Криму — до +8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с. В області нічна температура повітря протягом доби становитиме -2...+3 °С, а вдень — 0..+5 °С. У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +2...+4 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентрі

Через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур на 30 січня 2025 року від wetterzentrale.de

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 січня опадів в Україні не передбачається, однак будуть сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень — від +1 °С до +6 °С.

У Києві буде вітряно, штормові пориви вітру сягатимуть 15–18 м/с, без опадів, удень буде +2...+4 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 17 січня буде хмарно, однак без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від невеликого морозу до +5 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україну прийде потепління. Наприкінці січня стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до +20 °С.