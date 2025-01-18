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Зі штормовим вітром — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

18 січня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 18 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час вітру. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 18 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів, лише на північному сході та сході країни невеликий дощ та мокрий сніг.
На дорогах західних областей місцями ожеледиця. У Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Про це в п'ятницю, 17 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 18 січня

Яка погода буде в Україні 18 січня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі буде -2...+3 °С, а в Карпатах — -3...-8 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а на півдні Одеської області та у Криму — до +8 °С.

Карта температур на 18 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5–10 м/с. В області нічна температура повітря протягом доби становитиме -2...+3 °С, а вдень —  0..+5 °С. У Києві вночі буде близько 0 °С, а вдень — +2...+4 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Сніголавинна небезпека 18 січня 2025 року
Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентрі

Через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Яка температура повітря буде 30 січня 2025 року
Карта температур на 30 січня 2025 року від wetterzentrale.de

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 січня опадів в Україні не передбачається, однак будуть сильні пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень — від +1 °С до +6 °С.

У Києві буде вітряно, штормові пориви вітру сягатимуть 15–18 м/с, без опадів, удень буде +2...+4 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Харкові 17 січня буде хмарно, однак без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від невеликого морозу до +5 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україну прийде потепління. Наприкінці січня стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до +20 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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