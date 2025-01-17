Погода в Україні — Діденко спрогнозувала до +20 °C у січні

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 18 січня, день пройде без опадів, але буде вітряна погода. Температура повітря очікується в межах 0...+6 °C, а вже 30 січня навіть до +20 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 18 січня

18 січня в Україні не очікуються опади, але буде сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі близько 0 °C;

вдень +1...+6 °C.

Прогноз погоди у Києві на 18 січня

У Києві на вихідних буде вітряно, прогнозують штормові пориви вітру до 15-18 м/с. Водночас опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме +2...+4 °C.

Потепління наприкінці січня

Температурна карта на 30 січня. Фото: Наталка Діденко

За словами Діденко, 30 січня в Україні очікується до +10...+15 °C: у Києві прогнозують до +15 °C, а на південному заході навіть і до +20 °C. Лише в східних областях стовпчики термометрів коливатимуть в межах +5...+9 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, сьогодні у всіх областях України буде невеликий дощ та мокрий сніг, окрім заходу та південного заходу.

А на Одещині та в Криму синоптики спрогнозували досить теплу погоду — до +7 °С.