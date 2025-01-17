Погода в Украине - Диденко спрогнозировала до +20 °C в январе

В Украине скоро будет до +20 °C — Диденко удивила прогнозом
В Украине в субботу, 18 января, день пройдет без осадков, но будет ветреная погода. Температура воздуха ожидается в пределах 0...+6 °C, а уже 30 января даже до +20 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 18 января
18 января в Украине не ожидаются осадки, но будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью около 0 °C;
- днем +1...+6 °C.
Прогноз погоды в Киеве на 18 января
В Киеве на выходных будет ветрено, прогнозируют штормовые порывы ветра до 15-18 м/с. В то же время осадков не ожидается, днем температура воздуха составит +2...+4 °C.
Потепление в конце января
По словам Диденко, 30 января в Украине ожидается до +10...+15 °C: в Киеве прогнозируют до +15 °C, а на юго-западе даже и до +20 °C. Лишь в восточных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+9 °C.
Напомним, сегодня во всех областях Украины будет небольшой дождь и мокрый снег, кроме запада и юго-запада.
А в Одесской области и в Крыму синоптики спрогнозировали достаточно теплую погоду — до +7 °С.
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