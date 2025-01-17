Погода в Украине - Диденко спрогнозировала до +20 °C в январе

Люди гуляют на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 18 января, день пройдет без осадков, но будет ветреная погода. Температура воздуха ожидается в пределах 0...+6 °C, а уже 30 января даже до +20 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 18 января

18 января в Украине не ожидаются осадки, но будет сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью около 0 °C;

днем +1...+6 °C.

Прогноз погоды в Киеве на 18 января

В Киеве на выходных будет ветрено, прогнозируют штормовые порывы ветра до 15-18 м/с. В то же время осадков не ожидается, днем температура воздуха составит +2...+4 °C.

Потепление в конце января

Температурная карта на 30 января. Фото: Наталка Диденко

По словам Диденко, 30 января в Украине ожидается до +10...+15 °C: в Киеве прогнозируют до +15 °C, а на юго-западе даже и до +20 °C. Лишь в восточных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+9 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, сегодня во всех областях Украины будет небольшой дождь и мокрый снег, кроме запада и юго-запада.

А в Одесской области и в Крыму синоптики спрогнозировали достаточно теплую погоду — до +7 °С.