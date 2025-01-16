Погода в Україні 17 січня — очікується посилення морозів

Люди біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 17 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах -1...+4 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода в Україні 17 січня

Завтра синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями: по всій території, окрім заходу та південного заходу, невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах всіх областей, окрім півдня, місцями буде ожеледиця. Водночас в більшості західних областей вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме -1...+4 °С. Вночі на Закарпатті та в Карпатах -7...-4 °С, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму — +2...+7 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 січня

У Київській області буде хмарно з проясненням, а також пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця, очікується північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря протягом дня буде -1...+4 °С, а в Києві — 0...+2 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну суне негода. Завтра сильний вітер очікується в кількох областях.

Зокрема, у Харкові прогнозують сніг та мороз у п'ятницю. Пориви вітру становитимуть до 15-20 м/с.