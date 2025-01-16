Прогноз погоди в Україні на 17 січня — негода накриє кілька областей

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Вже кілька днів на півдні України найхолодніше вночі, а вдень найтепліше. Такою ж буде погода і завтра, 17 січня. Крім того, прогнозують негоду — сильний вітер накриє кілька регіонів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 17 січня

Як зазначає Діденко, вночі холодний пояс температури повітря витягнеться від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область аж до Приазов'я, південного сходу України. Вночі тут прогнозують -4...0 °C. На решті території температура буде триматися близько 0 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 січня. Фото: скриншот

Вдень 17 січня у цих самих регіонах передбачається найвища температура повітря, +1...+5 °C, а на решті території України — 0...+3 °C.

Мокрий сніг та дощ завтра прогнозують на Лівобережжі України. Правобережжя України — без істотних опадів. Разом з тим очікується сильний північно-західний вітер.

Погода в Києві 17 січня

Як зазначила Діденко, у Києві завтра, 17 січня, буде хмарно. Істотних опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби буде 0...+2 °C. Також прогнозують сильний північно-західний вітер, тож киянам варто бути обережними та тепло одягатись.

Карта прогнозу вітру на 17 січня. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, завтра, 17 січня, у Харкові та області засніжить й заморозить. Синоптики також прогнозують сильний вітер в регіоні.

Сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. На Сонці було шість спалахів, але вони не мають вплинути на самопочуття людей.