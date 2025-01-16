Магнітні бурі 16 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Метеозалежні можуть видихнути — прогноз магнітних бур на сьогодні
За прогнозами астросиноптиків, у четвер, 16 січня, геомагнітне поле залишатиметься спокійним, і суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність протягом останніх 24 годин була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 січня
Впродовж минулої доби зареєстровано шість спалахів класу С, які практично не впливають на земну атмосферу.
Сонячна активність 16 січня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 25%
Як магнітні бурі впливають на здоров’я
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.
Під час магнітної активності можливі такі наслідки:
- підвищений ризик інфарктів, інсультів, зміни артеріального тиску;
- головний біль, запаморочення, безсоння, підвищена дратівливість або тривожність;
- загальне виснаження або втрата енергії;
- у дні магнітних бур можуть виникнути ризики для людей із захворюваннями серця, судин або нервової системи суттєво зростають.
Особливо важливо в такі періоди уважно слідкувати за станом здоров’я, дотримуватися здорового режиму дня, зменшити фізичне та емоційне навантаження.
Вплив магнітних бур на електротехніку
Сонячна активність і магнітні бурі також можуть негативно впливати на техніку. До прикладу, можливі коливання напруги або перебої в роботі електропостачання, порушення в роботі GPS, зниження точності навігаційних систем, збої у передачі сигналів, особливо у короткохвильових діапазонах.
Нагадаємо, січень буде багатим на різні унікальні астрологічні та космічні події.
Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на січень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.
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