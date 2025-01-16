Магнітні бурі 16 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Погіршення самопочуття. Фото: Freepik

За прогнозами астросиноптиків, у четвер, 16 січня, геомагнітне поле залишатиметься спокійним, і суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. Сонячна активність протягом останніх 24 годин була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 січня

Впродовж минулої доби зареєстровано шість спалахів класу С, які практично не впливають на земну атмосферу.

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Freepik

Сонячна активність 16 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 25%

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.

Під час магнітної активності можливі такі наслідки:

підвищений ризик інфарктів, інсультів, зміни артеріального тиску;

головний біль, запаморочення, безсоння, підвищена дратівливість або тривожність;

загальне виснаження або втрата енергії;

у дні магнітних бур можуть виникнути ризики для людей із захворюваннями серця, судин або нервової системи суттєво зростають.

Особливо важливо в такі періоди уважно слідкувати за станом здоров’я, дотримуватися здорового режиму дня, зменшити фізичне та емоційне навантаження.

Вплив магнітних бур на електротехніку

Сонячна активність і магнітні бурі також можуть негативно впливати на техніку. До прикладу, можливі коливання напруги або перебої в роботі електропостачання, порушення в роботі GPS, зниження точності навігаційних систем, збої у передачі сигналів, особливо у короткохвильових діапазонах.

Нагадаємо, січень буде багатим на різні унікальні астрологічні та космічні події.

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на січень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.