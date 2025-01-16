Магнитные бури 16 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Метеозависимые выдохнут — прогноз магнитных бурь на сегодня
По прогнозам астросиноптиков, в четверг, 16 января, геомагнитное поле будет оставаться спокойным, и существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 января
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на земную атмосферу.
Солнечная активность 16 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 25%
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания.
Во время магнитной активности возможны следующие последствия:
- повышенный риск инфарктов, инсультов, изменения артериального давления;
- головная боль, головокружение, бессонница, повышенная раздражительность или тревожность;
- общее истощение или потеря энергии;
- в дни магнитных бурь могут возникнуть риски для людей с заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы существенно возрастают.
Особенно важно в такие периоды внимательно следить за состоянием здоровья, придерживаться здорового режима дня, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку.
Влияние магнитных бурь на электротехнику
Солнечная активность и магнитные бури также могут негативно влиять на технику. К примеру, возможны колебания напряжения или перебои в работе электроснабжения, нарушения в работе GPS, снижение точности навигационных систем, сбои в передаче сигналов, особенно в коротковолновых диапазонах.
Напомним, январь будет богатым на различные уникальные астрологические и космические события.
Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на январь и назвали самые опасные дни для метеозависимых.
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