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Метеозависимые выдохнут — прогноз магнитных бурь на сегодня

16 января 2025 11:48
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 16 января — прогноз для метеозависимых на сегодня
Ухудшение самочувствия. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

По прогнозам астросиноптиков, в четверг, 16 января, геомагнитное поле будет оставаться спокойным, и существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 января

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на земную атмосферу.

Магнитные бури 16 января
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Freepik

Солнечная активность 16 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 25%

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания.

Во время магнитной активности возможны следующие последствия:

  • повышенный риск инфарктов, инсультов, изменения артериального давления;
  • головная боль, головокружение, бессонница, повышенная раздражительность или тревожность;
  • общее истощение или потеря энергии;
  • в дни магнитных бурь могут возникнуть риски для людей с заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы существенно возрастают.

Особенно важно в такие периоды внимательно следить за состоянием здоровья, придерживаться здорового режима дня, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку.

Влияние магнитных бурь на электротехнику

Солнечная активность и магнитные бури также могут негативно влиять на технику. К примеру, возможны колебания напряжения или перебои в работе электроснабжения, нарушения в работе GPS, снижение точности навигационных систем, сбои в передаче сигналов, особенно в коротковолновых диапазонах.

Напомним, январь будет богатым на различные уникальные астрологические и космические события.

Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на январь и назвали самые опасные дни для метеозависимых.

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