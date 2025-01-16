Магнитные бури 16 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Ухудшение самочувствия. Фото: Freepik

По прогнозам астросиноптиков, в четверг, 16 января, геомагнитное поле будет оставаться спокойным, и существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 января

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть вспышек класса С, которые практически не влияют на земную атмосферу.

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Freepik

Солнечная активность 16 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 25%

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания.

Во время магнитной активности возможны следующие последствия:

повышенный риск инфарктов, инсультов, изменения артериального давления;

головная боль, головокружение, бессонница, повышенная раздражительность или тревожность;

общее истощение или потеря энергии;

в дни магнитных бурь могут возникнуть риски для людей с заболеваниями сердца, сосудов или нервной системы существенно возрастают.

Особенно важно в такие периоды внимательно следить за состоянием здоровья, придерживаться здорового режима дня, уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку.

Влияние магнитных бурь на электротехнику

Солнечная активность и магнитные бури также могут негативно влиять на технику. К примеру, возможны колебания напряжения или перебои в работе электроснабжения, нарушения в работе GPS, снижение точности навигационных систем, сбои в передаче сигналов, особенно в коротковолновых диапазонах.

Напомним, январь будет богатым на различные уникальные астрологические и космические события.

Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на январь и назвали самые опасные дни для метеозависимых.