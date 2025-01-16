Погода сьогодні 16 січня в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінки гуляють засніженою вулицею. Фото: top.today

Прогноз погоди в Україні на четвер, 16 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг. На дорогах західних, північних та Вінницької областей подекуди ожеледиця.

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Про це у середу, 15 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 16 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура протягом доби становитиме від -2...+3 °С, в Карпатах вночі було -5...-10 °С морозу. Тим часом у південній частині вночі було -2...-7 °С, вдень буде +1...+6 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 16 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах області подекуди ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура протягом доби становитиме -2...+3 °С.

Тим часом у Києві вночі було близько 0 °С, вдень буде +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні практично вся континентальна Європа належатиме впливу антициклону Beate. Тому повсюди, включно з Україною, 16 січня істотні опади малоймовірні. Лише в Карпатах випадатиме невеликий сніг та мокрий сніг.

Карта антициклонів. Фото: скриншот

Температура тим часом поступово підвищується. Цієї ночі, прогнозувала Діденко, що буде +1...-5 °С, в Карпатах до -5...-10 °С. Протягом дня у більшості областей буде +1...+6 °С.

У Києві четвер пройде без опадів. Вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Також синоптик попередила, що у п'ятницю в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливо налипання мокрого снігу. Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.

Нагадаємо, що у У Харкові та по області сьогодні прогнозують хмарну погоду. Водіїв та пішоходів попереджають про ожеледицю.

Крім того, ми повідомляли, що у погода у Львові та області в цей день буде хмарною. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та мороз.