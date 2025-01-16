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Снег будет только на западе — прогноз погоды на сегодня

16 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня 16 января в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщины гуляют по заснеженной улице. Фото: top.today
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Без существенных осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица.

Об этом в среду, 15 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура в течение суток составит от -2...+3 °С, в Карпатах ночью было -5...-10 °С мороза. Тем временем в южной части ночью было -2...-7 °С, днем будет +1...+6 °С.

Снег будет только на западе - прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 16 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах области местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в течение суток составит -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве ночью было около 0 °С, днем будет +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня практически вся континентальная Европа будет принадлежать влиянию антициклона Beate. Поэтому везде, включая Украину, 16 января существенные осадки маловероятны. Лишь в Карпатах будет выпадать небольшой снег и мокрый снег.

Снег будет только на западе - прогноз погоды на сегодня - фото 3
Карта антициклонов. Фото: скриншот

Температура тем временем постепенно повышается. Этой ночью, прогнозировала Диденко, будет +1...-5 °С, в Карпатах до -5...-10 °С. В течение дня в большинстве областей будет +1...+6 °С.

В Киеве четверг пройдет без осадков. Ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Также синоптик предупредила, что в пятницу в Украине, кроме западных областей, пройдут дождь и мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет достаточно высокой до конца недели.

Напомним, что в Харькове и по области сегодня прогнозируют облачную погоду. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице.

Кроме того, мы сообщали, что погода во Львове и области в этот день будет облачной. Синоптики предупреждают о сильной метели и морозе.

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