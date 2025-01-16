Прогноз погоды в Украине 17 января — несколько областей накроет ветер

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Уже несколько дней на юге Украины холоднее всего ночью, а днем теплее всего. Такой же будет погода и завтра, 17 января. Кроме того, прогнозируют непогоду — сильный ветер накроет несколько регионов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 17 января

Как отмечает Диденко, ночью холодный пояс температуры воздуха вытянется от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область вплоть до Приазовья, юго-востока Украины. Ночью здесь прогнозируют -4...0 °C. На остальной территории температура будет держаться около 0 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 17 января. Фото: скриншот

Днем 17 января в этих же регионах предполагается самая высокая температура воздуха, +1...+5 °C, а на остальной территории Украины -0...+3 °C.

Мокрый снег и дождь завтра прогнозируют на Левобережье Украины. Правобережье Украины — без существенных осадков. Вместе с тем ожидается сильный северо-западный ветер.

Погода в Киеве 17 января

Как отметила Диденко, в Киеве завтра, 17 января, будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет 0...+2 °C. Также прогнозируют сильный северо-западный ветер, поэтому киевлянам стоит быть осторожными и тепло одеваться.

Карта прогноза ветра на 17 января. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Напомним, завтра, 17 января, в Харькове и области заснежит и заморозит. Синоптики также прогнозируют сильный ветер в регионе.

Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. На Солнце было шесть вспышек, но они не должны повлиять на самочувствие людей.